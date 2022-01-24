Иммунолог Костинов рассказал, как может передаваться новый штамм коронавируса

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Заведующий лабораторией Института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог, доктор наук, профессор Михаил Костинов рассказал, как может передаваться новый штамм коронавируса.
Иммунолог Костинов рассказал, как может передаваться новый штамм коронавируса
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«Заражение происходит воздушно-капельным путём через слизистые: нос, глаза. На этой слизистой есть рецепторы, где оседает вирус и начинается воспалительный процесс», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ревакцинация по-прежнему играет важную роль.

«Моё мнение — неважно, каким препаратом человек привит, он в любом случае получает защиту от всех штаммов. И пока в мире сохраняются пандемические вспышки, важно продолжать бустеризацию», — пояснил Костинов.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен проникнуть в человеческий организм через глаза.

ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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