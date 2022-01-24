В Удмуртию поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Вакцинироваться можно в детской поликлинике по месту жительства.
Также стало известно, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией подростков, передаёт URA.RU.
«Вакцина не поступила, информации о поступлении нет. Планируется привить 44 450 подростков от 12 до 17 лет включительно», — заявили в пресс-службе главы региона.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».