В Удмуртию поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. В регион доставили 960 доз.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Вакцинироваться можно в детской поликлинике по месту жительства.

Также стало известно, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией подростков, передаёт URA.RU.

«Вакцина не поступила, информации о поступлении нет. Планируется привить 44 450 подростков от 12 до 17 лет включительно», — заявили в пресс-службе главы региона.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».