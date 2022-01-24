В ЯНАО выявили 613 случаев коронавируса за сутки

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В Ямало-Ненецком автономном округе выявили 613 случаев коронавируса за сутки.
В ЯНАО выявили 613 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 306 пациентов с COVID-19, из них 29 в тяжёлом состоянии, десять — на ИВЛ.

С понедельника, 24 января, часть работников в ЯНАО трудятся дистанционно, массовые мероприятия отменены.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 2 357 399 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получил 1 884 121 человек. Ревакцинацию прошли 173 239 жителей.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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