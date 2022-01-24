В Удмуртии увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Удмуртии увеличили коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Число мест для заболевших COVID-19 увеличено с 892 до 1077.

Дополнительные койки появились в Республиканской клинической инфекционной больнице, а также в Республиканской детской клинической больнице и в Можгинской районной больнице.

Также стало известно, что в Свердловской области госпитализировали 1202 пациента с коронавирусом за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на оперативный штаб. Выписаны за минувшие 24 часа 862 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».