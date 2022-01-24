В Татарстане подтвердили 297 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 297 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 45 525. Выписаны 38 302 жителя, в том числе 55 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае в больницах проходят лечение 1594 пациента с COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на штаб. За последние сутки в регионе выявили 1045 случаев коронавируса.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».