Поликлиники Пермского края приостановят плановый приём с 25 января

Поликлиники Пермского края приостановят плановый приём со вторника, 25 января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«По приказу министра, с 25 января все поликлиники обязаны перейти на такой режим работы. Это постепенный процесс. Экстренные приёмы продолжатся, также свою работу продолжат женские консультации», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что вакцинация от COVID-19 продолжится.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 25 случаев инфицирования штаммом «омикрон», передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Зарегистрировано 25 случаев инфицирования штаммом «омикрон», в том числе у шести туристов, вернувшихся из-за рубежа (Египет, Индия, Доминиканская Республика, Турция), и у троих прибывших из других регионов страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом 16 заболевших не выезжали за пределы региона.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.