Поликлиники Пермского края приостановят плановый приём с 25 января

Короткая ссылка
Поликлиники Пермского края приостановят плановый приём со вторника, 25 января.
Поликлиники Пермского края приостановят плановый приём с 25 января
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«По приказу министра, с 25 января все поликлиники обязаны перейти на такой режим работы. Это постепенный процесс. Экстренные приёмы продолжатся, также свою работу продолжат женские консультации», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что вакцинация от COVID-19 продолжится.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 25 случаев инфицирования штаммом «омикрон», передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Зарегистрировано 25 случаев инфицирования штаммом «омикрон», в том числе у шести туристов, вернувшихся из-за рубежа (Египет, Индия, Доминиканская Республика, Турция), и у троих прибывших из других регионов страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом 16 заболевших не выезжали за пределы региона.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить