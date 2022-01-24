В Подмосковье появилась возможность закрыть или продлить больничный дистанционно

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В Московской области появилась возможность закрыть или продлить больничный дистанционно.
В Подмосковье появилась возможность закрыть или продлить больничный дистанционно
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«С сегодняшнего дня у нас осуществляется дистанционное закрытие больничных листов. Если наступает срок закрытия, сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом, и (исключительно при его согласии) если он выздоровел, пропали все симптомы или если у него был COVID-19 и он получил отрицательный ПЦР-тест, то сотрудник закрывает больничный лист дистанционно», — заявила зампред регионального правительства, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на совещании губернатора с правительством и главами городских округов.

Если симптомы болезни сохранились, больничный будет дистанционно продлеваться.

Как отметила Стригункова, в выходные систему проверили на нескольких территориях области.

Также стало известно, что в Севастополе одна из женских консультаций перейдёт в режим амбулатории для пациентов с коронавирусом, передаёт «Новый Севастополь».

«Бывшая женская амбулатория на Юмашева — переводим её фактически в формат ковидной поликлиники, где будут оказывать исключительно консультации людям, у которых повышена температура и так далее. Чтобы не ходить даже в отдельные кабинеты в поликлинике по месту прикрепления», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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