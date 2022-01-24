В Калининградской области зафиксировали 459 случаев коронавируса за сутки

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В Калининградской области зафиксировали 459 случаев коронавируса за последние сутки.
В Калининградской области зафиксировали 459 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Также отмечается, что в общей сложности из больниц выписаны 82 тыс. человек, в том числе 51 за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины привиты 629,8 тыс. жителей региона, завершили иммунизацию 604,3 тыс. человек.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе режим повышенной готовности продлили до 31 марта 2022 года, передаёт ИА SevastopolMedia

Вакцинацию прошли 289 214 горожан, завершили иммунизацию 276 705.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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