В Тверской области зарегистрировали 389 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области зарегистрировали 389 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии в области заболели 104 319 жителей, выздоровели 92 050.

Также стало известно, что в Севастополь доставили почти 500 доз вакцины от COVID-19 для подростков, передаёт «Новый Севастополь».

«Поступила первая партия вакцины для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 480 доз «Спутника М» у нас появилось», — сказал вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».