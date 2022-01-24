В Тверской области зарегистрировали 389 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии в области заболели 104 319 жителей, выздоровели 92 050.
Также стало известно, что в Севастополь доставили почти 500 доз вакцины от COVID-19 для подростков, передаёт «Новый Севастополь».
«Поступила первая партия вакцины для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 480 доз «Спутника М» у нас появилось», — сказал вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».