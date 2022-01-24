В Омской области выявили 595 случаев коронавируса за сутки

В Омской области выявили 595 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области составляет 137 536. Вакцинацию прошли 1 0743 90 жителей, оба компонента вакцины получили 831 158 человек.

Также стало известно, что в Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков, передаёт vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию. Партия состоит из 480 доз, в ближайшее время её распределят по местным медучреждениям.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».