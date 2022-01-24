В Кировской области зафиксировали 419 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зафиксировали 419 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 4409 пациентов, в больницах — 1806. Из больниц выписан за минувшие 24 часа 51 житель области.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 1045 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Днём ранее в регионе выявили 916 случаев инфицирования.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».