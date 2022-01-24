В Крыму рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

В Крыму первую прививку от COVID-19 сделали 924 900 жителей.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Вакцинированы полностью 866 994 человека, ревакцинирован 194 091 человек», — добавили в ведомстве.

За прошедшую неделю ревакцинацию прошли 21 119 жителей, неделей ранее — 13 181.

Также стало известно, что в школах Кирова детей стали переводить на дистанционное обучение, передаёт progorod43 со ссылкой на местные власти.

На карантин по ОРВИ отправлены 29 классов в 17 образовательных учреждениях. Учащиеся 195 классов из 50 школ будут обучаться удалённо из-за превышения предельного числа заболевших COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».