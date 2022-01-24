В Крыму рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Вакцинированы полностью 866 994 человека, ревакцинирован 194 091 человек», — добавили в ведомстве.
За прошедшую неделю ревакцинацию прошли 21 119 жителей, неделей ранее — 13 181.
Также стало известно, что в школах Кирова детей стали переводить на дистанционное обучение, передаёт progorod43 со ссылкой на местные власти.
На карантин по ОРВИ отправлены 29 классов в 17 образовательных учреждениях. Учащиеся 195 классов из 50 школ будут обучаться удалённо из-за превышения предельного числа заболевших COVID-19.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».