В Оренбургской области подтвердили 539 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 539 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в области достигло 111 872.

Тем временем в Крыму выявили 324 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 185 жителей, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего в регионе заболели 130 137 человек, из больниц выписаны 121 282.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».