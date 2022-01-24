В Оренбургской области подтвердили 539 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Общее число заболевших в области достигло 111 872.
Тем временем в Крыму выявили 324 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 185 жителей, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.
Всего в регионе заболели 130 137 человек, из больниц выписаны 121 282.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».