В Иркутской области зарегистрировали 574 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 574 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 165 743 жителя. На лечении в больницах находятся 2157 пациентов.

«За минувшие сутки отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 75 заболевших. Всего с начала пандемии в Приангарье выздоровели 152 510 человек», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 252 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Выписаны 12 пациентов.

Общее число заболевших в городе достигло 55 136. Вакцинацию прошли 289 214 жителей, оба этапа — 276 705.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».