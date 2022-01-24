В Удмуртии выявили 635 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 635 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Выздоровели 373 жителя республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Под медицинским наблюдением с подтверждённым COVID-19 находятся 3994 человека (болезнь протекает в лёгкой форме), с признаками коронавирусной инфекции — 1787 жителей.

Вакцинацию прошли 681 055 человек.

Также стало известно, что на лечении в инфекционных госпиталях Ханты-Мансийского автономного округа находятся 705 пациентов. За сутки госпитализированы 29 жителей, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

По данным регионального оперштаба, за минувшие 24 часа в округе зарегистрировали 1280 случаев COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.