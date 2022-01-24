Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал задержать члена СПЧ, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.
Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину
  • © Пресс-служба администрации ЧР
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, Каляпин и Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».

«Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров высказался о бывшем судье ВС республики Сайди Янгулбаеве.

До этого стало известно, что Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

Супруга экс-судьи Зарема Мусаева находится в спецприёмнике МВД России по Чеченской Республике.

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