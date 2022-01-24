Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину
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- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, Каляпин и Милашина «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев».
«Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал Кадыров.
Ранее Кадыров высказался о бывшем судье ВС республики Сайди Янгулбаеве.
До этого стало известно, что Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.
Супруга экс-судьи Зарема Мусаева находится в спецприёмнике МВД России по Чеченской Республике.