В Москве открыли набор волонтёров для участия в акции #МыВместе

В Москве открыли набор волонтёров для работы в кол-центре в рамках общероссийской акции #МыВместе.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Волонтёры Москвы всегда готовы прийти на помощь городу и его жителям. И если сейчас потребуется оперативно поддержать и усилить работу горячей линии, то они обязательно откликнутся. Пандемия многому научила наше сообщество», — сказала руководитель столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Как отмечается, в ходе работы волонтёры будут отвечать на различные вопросы горожан — о вакцинации, работе медучреждений и т. д. Ожидается, что к участию в акции привлекут порядка 500 добровольцев.

Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве охвачены более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».