Иммунолог Крючков перечислил основные симптомы при омикрон-штамме

Генеральный директор контрактной исследовательской организации, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о самых распространённых симптомах «омикрона».

«Раз болеют легко, то люди начинают жаловаться на потерю аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание, насморк, головокружение. Больные с температурой 39 на такие вещи не жалуются. Именно с этим связано кажущееся облегчение симптомов», — заявил эксперт в эфире НТВ.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».