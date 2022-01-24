Иммунолог Крючков перечислил основные симптомы при омикрон-штамме
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«Раз болеют легко, то люди начинают жаловаться на потерю аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание, насморк, головокружение. Больные с температурой 39 на такие вещи не жалуются. Именно с этим связано кажущееся облегчение симптомов», — заявил эксперт в эфире НТВ.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».