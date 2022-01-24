Иммунолог Крючков перечислил основные симптомы при омикрон-штамме

Короткая ссылка
Генеральный директор контрактной исследовательской организации, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о самых распространённых симптомах «омикрона».
Иммунолог Крючков перечислил основные симптомы при омикрон-штамме
  • Gettyimages.ru

«Раз болеют легко, то люди начинают жаловаться на потерю аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание, насморк, головокружение. Больные с температурой 39 на такие вещи не жалуются. Именно с этим связано кажущееся облегчение симптомов», — заявил эксперт в эфире НТВ.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить