Поликлиники Петербурга будут работать в особом режиме в связи с COVID-19

С понедельника, 24 января, 138 поликлиник Санкт-Петербурга начинают принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в особом режиме.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского Комитета здравоохранения.

Осматривать таких посетителей врачи будут в приёмно-смотровых боксах и специально выделенных кабинетах.

Наряду с этим стало известно, что в Тульской области с 24 января открываются пять пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Четыре из них будут работать в Туле, один — в Новомосковске, передаёт Тульская служба новостей.

Ранее стало известно, что первые случаи заболевания штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Алтайском крае.