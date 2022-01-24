Поликлиники Петербурга будут работать в особом режиме в связи с COVID-19

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С понедельника, 24 января, 138 поликлиник Санкт-Петербурга начинают принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в особом режиме.
Поликлиники Петербурга будут работать в особом режиме в связи с COVID-19
  • © Константин Морозов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского Комитета здравоохранения.

Осматривать таких посетителей врачи будут в приёмно-смотровых боксах и специально выделенных кабинетах.

Наряду с этим стало известно, что в Тульской области с 24 января открываются пять пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Четыре из них будут работать в Туле, один — в Новомосковске, передаёт Тульская служба новостей.

Ранее стало известно, что первые случаи заболевания штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Алтайском крае.

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