Первые случаи «омикрона» выявлены в Алтайском крае

Первые случаи заболевания штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Алтайском крае, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«Наличие штамма «омикрон» официально подтверждено у 12 жителей Алтайского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие живут в Барнауле, среди них — ребёнок дошкольного возраста.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».