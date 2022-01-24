Эпидемиолог Спектор рассказал о пяти симптомах «омикрона» у вакцинированных от COVID-19

Британский эпидемиолог профессор Тим Спектор в беседе с изданием The Conversation рассказал о пяти симптомах омикрон-штамма, которые проявляются у вакцинированных от коронавируса.

Он заявил, что речь идёт о насморке, чихании, чувстве усталости, боли в горле и головной боли.

По словам эпидемиолога, половина пациентов с омикрон-вариантом испытывают повышение температуры, кашель и потерю обоняния.

«Омикрон» вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы», — резюмировал Спектор.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».