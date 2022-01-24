Депутат Бессараб высказалась о расширении числа получателей выплат по уходу за престарелыми

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет.
Депутат Бессараб высказалась о расширении числа получателей выплат по уходу за престарелыми
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«У нас действует программа по системе долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять за собой уход. Конечно, необходимо эту практику распространять на все регионы России», — отметила депутат.

По её мнению, главным критерием должен быть не возраст, а состояние здоровья человека.

«Будет ли это после 70 лет, либо это будет с учётом жизненной необходимости, потому что бывают ситуации, когда человек и в 65 лет уже не может за собой ухаживать, а бывает в 80 лет человек достаточно бодр», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет.

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