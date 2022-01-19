Комитет Госдумы по труду поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Об этом пишет ТАСС.

Ранее правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что Госдума на заседании в четверг, 20 января, рассмотрит во втором и, возможно, в третьем чтении поправку об индексации пенсий.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

В Министерстве финансов России сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU заявила, что пенсии в России вырастут при условии повышения зарплат в стране.