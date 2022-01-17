Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.

Как пишет РИА Новости, норму об индексации кабмин внёс в виде поправкой к уже принятому в первом чтении правительственному законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что Госдума на заседании в четверг, 20 января, рассмотрит во втором и, возможно, в третьем чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

В Министерстве финансов России сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.