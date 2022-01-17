Госдума рассмотрит 20 января поправку об индексации пенсий на 8,6%
- РИА Новости
«В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении — поправка об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции», — приводит ТАСС его слова.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT назвал важным предложение об индексации пенсий.