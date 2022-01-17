Госдума рассмотрит 20 января поправку об индексации пенсий на 8,6%

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Госдума на заседании в четверг, 20 января, рассмотрит во втором и, возможно, в третьем чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Госдума рассмотрит 20 января поправку об индексации пенсий на 8,6%
  • РИА Новости

«В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении — поправка об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT назвал важным предложение об индексации пенсий.

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