Госдума рассмотрит 20 января поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума на заседании в четверг, 20 января, рассмотрит во втором и, возможно, в третьем чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«В четверг наиболее важный законопроект во втором, я думаю, в третьем чтении — поправка об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше инфляции», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT назвал важным предложение об индексации пенсий.