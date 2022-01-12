Сенатор Варфоломеев назвал важным предложение проиндексировать пенсии выше инфляции

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

«Мы, естественно, это поддерживаем. Хорошо то, что те обещания, которые мы людям давали, они выполняются. И гарантом их обязательств является президент», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что и в Конституции отражено, что индексация пенсий должна быть равна уровню инфляции.

«Это важный момент, когда слова и дела не расходятся», — добавил Варфоломеев.

Ранее Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.

В Совфеде заявили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.