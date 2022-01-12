Сенатор Варфоломеев назвал важным предложение проиндексировать пенсии выше инфляции
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«Мы, естественно, это поддерживаем. Хорошо то, что те обещания, которые мы людям давали, они выполняются. И гарантом их обязательств является президент», — подчеркнул сенатор.
Он добавил, что и в Конституции отражено, что индексация пенсий должна быть равна уровню инфляции.
«Это важный момент, когда слова и дела не расходятся», — добавил Варфоломеев.
Ранее Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.
В Совфеде заявили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.