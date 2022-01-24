В Госдуме предложили расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что граждане, осуществляющие уход за инвалидами I группы, а также престарелыми в возрасте старше 80 лет либо нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, могут получать ежемесячную компенсационную выплату.

Помимо этого, имеется также категория лиц «одиноко проживающие граждане старше 70 лет», многие из которых в силу возраста и своего семейного положения также нуждаются в постороннем уходе, отметил парламентарий.

Кроме того, Нилов напомнил, что размер выплаты составляет 1200 рублей и действует она с 1 июля 2008 года. В настоящее время, по его мнению, с учётом инфляции за прошедшие 13,5 года данная сумма не всегда позволяет лицу, осуществляющему уход за инвалидом или престарелым, даже компенсировать связанные с данной деятельностью транспортные расходы.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего повышение размера выплаты по уходу за данными категориями граждан до одного минимального размера оплаты труда, а также включение одиноко проживающих граждан старше 70 лет в перечень лиц, уход за которыми может осуществляться на условиях получения соответствующей выплаты, а также в целях подготовки финансово-экономического обоснования прошу Вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений», — говорится в тексте обращения.

Ранее комитет Госдумы по труду поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.