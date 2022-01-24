В Подмосковье рассказали о новых правилах работы поликлиник из-за COVID-19

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Минздрав Московской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом принимает оперативные меры для доступности медпомощи жителям региона. Они начнут действовать с понедельника, 24 января.
В Подмосковье рассказали о новых правилах работы поликлиник из-за COVID-19
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы увеличили количество врачей-терапевтов на приёме в наших поликлиниках, разделили потоки больных и здоровых пациентов. Медицинский специалист проведёт приём в день обращения в поликлинику и возьмёт тест на COVID-19», — разъяснила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Плановый приём узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничен, однако терапевт может выписать направление пациентам, нуждающимся в неотложной помощи.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».

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