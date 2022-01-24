РБК: налог на вклады свыше 1 миллиона рублей коснётся некоторых россиян с меньшей суммой

Новый налог на вклады более 1 млн руб. возможен к начислению и на доходы россиян с меньшей суммой единственного депозита, в случае если они удачно размещали вклады вслед за растущими ставками и заработали свыше 42,5 тыс. руб. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что это стала возможным вследствие удвоения за год ключевой ставки Центробанка России и аналогичного роста банковских ставок.

По закону, налог не будет взиматься с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб.

Как разъяснила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, по итогам 2021 года необходимость оплатить налог может возникнуть даже по депозитам с суммой от 700 тыс. руб.

В Федеральной налоговой службе пояснили, что размер вклада не считается базовым фактором при формировании налоговых обязательств, так как учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года с россиян начнут взимать налоговые платежи с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн рублей.

Министерство финансов России ранее напомнило, что, согласно вступившим в силу с 1 января 2021 года изменениям порядка налогообложения, подоходным налогом будут облагаться проценты с дохода по банковским вкладам, превышающего 42,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне, имеющие банковские вклады на сумму, превышающую 1 млн рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет составлять более 85 тыс. рублей.