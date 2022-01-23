За сутки в Санкт-Петербурге выявили 9535 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
За 24 часа в городе выздоровели 1196 человек, скончались 65 пациентов.
Всего в России за сутки выявили 63 205 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее в Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».