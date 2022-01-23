За сутки в России выявили более 63 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявили 63 205 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что накануне в России стало известно о 57 212 заболевших.

Уточняется, что в связи с выздоровлением от коронавируса за сутки в России выписаны 23 045 человек.

Вместе с этим за 24 часа в России зафиксировали 679 скончавшихся из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6211 человек.

20 января заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.