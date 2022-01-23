За сутки в России выявили более 63 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
За сутки в России выявили 63 205 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
За сутки в России выявили более 63 тысяч случаев коронавируса
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Отмечается, что накануне в России стало известно о 57 212 заболевших.

Уточняется, что в связи с выздоровлением от коронавируса за сутки в России выписаны 23 045 человек.

Вместе с этим за 24 часа в России зафиксировали 679 скончавшихся из-за COVID-19. 

Ранее сообщалось, что в России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6211 человек.

20 января заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить