Врач Сергеева рекомендовала регулярные обследования пациентам с высоким риском инсульта

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Пациентам, входящим в группу риска по инсульту, необходимо регулярно посещать врача. Об этом рассказала кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева.

«Чтобы вовремя выявить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, нужно регулярно проходить медицинские осмотры и один раз в год делать ЭКГ. Фибрилляция предсердий, которую человек не ощущает, так же опасна в плане развития инсульта, как и аритмия с выраженной симптоматикой», — заявила Сергеева агентству «Прайм».

Она также назвала отказ от курения и нормализацию веса наиболее распространёнными способами профилактики атеросклероза.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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