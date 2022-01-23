Профессор Финогенова разъяснила россиянам условия выхода на пенсию в 2022 году

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно.

«С 1 января 2022 года действует беззаявительный порядок назначений страховых пенсий, включая пенсии безработным предпенсионерам», — напомнила Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

Она отметила, что такие пенсии могут быть назначены по предложению службы за два года до наступления пенсионного возраста.

Профессор отметила, что к 2028 году пенсионный возраст в стране достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

При этом необходимый страховой стаж равен 13 годам, а количество пенсионных коэффициентов должно составлять как минимум 23,4 балла.

С 1 января 2022 года уволенные из-за сокращений на работе россияне также смогут выйти на пенсию досрочно.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала об особенностях учёта трудового стажа в России при начислении пенсий.

Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников.