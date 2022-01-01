Уволенные из-за сокращений россияне смогут выйти на пенсию досрочно

С 1 января 2022 года уволенные из-за сокращений на работе россияне смогут выйти на пенсию досрочно.

Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«При отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, ... может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста», — говорится в документе.

Среди условий для досрочного выхода на пенсию отмечаются сокращение штата сотрудников или ликвидация организации и необходимый страховой стаж у работника. Для мужчин этот показатель составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о возможности досрочного выхода на пенсию для воспитывающих ребёнка-инвалида граждан.

Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников.