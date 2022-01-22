Терапевт Водовозов прокомментировал ситуацию с распространением «омикрона»

Врач-терапевт Алексей Водовозов прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

В беседе с Life.ru он отметил, что, по данным из-за рубежа, видно, что выросла нагрузка на госпитали, но при этом сократилась средняя продолжительность пребывания там пациентов.

«Получается так, что основная нагрузка у нас перекладывается либо на приёмное отделение больницы, либо, как у нас, это амбулаторно-поликлиническое звено», — сказал Водовозов.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».