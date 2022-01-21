Защита замминистра транспорта России Токарева обжалует его арест
- © РИА Новости / Пресс-служба Хорошевского суда
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Илью Стрелкова.
«Мы, безусловно, обжалуем решение суда», — заявил он.
Также адвокат заявил, что его подзащитный «полностью отрицает вину в том, что ему инкриминируют».
«Это дело непростое и тянется очень долго, здесь нужно разбираться», — сказал Стрелков.
Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал на два месяца Токарева.
До этого в пресс-центре МВД сообщили, что Токарев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным источника РИА Новости, ущерб по делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении Токарева, превышает 500 млн рублей.