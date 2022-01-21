В Кировской области зафиксировали 324 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области зафиксировали 324 случая коронавируса за сутки. Выписаны 75 жителей.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 3437 пациентов, в больницах — 1561.

Также стало известно, что в Тюменской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 366 случаев COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства. С начала пандемии заболели 95 209 жителей области.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».