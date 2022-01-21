В Кировской области зафиксировали 324 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении дома находятся 3437 пациентов, в больницах — 1561.
Также стало известно, что в Тюменской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 366 случаев COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства. С начала пандемии заболели 95 209 жителей области.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».