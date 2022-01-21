В Ленобласти приостановят профилактические осмотры и диспансеризацию

В Ленинградской области приостановят профилактические осмотры и диспансеризацию для снижения нагрузки на врачей.

Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил глава комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин, оказание плановой медпомощи будет продолжено.

«Однако в ближайшее время в Ленинградской области будут прекращены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и детей для перераспределения нагрузки на врачей поликлиник», — пояснил он.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 665 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Сургуте (292 человека), а также в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».