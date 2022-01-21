В Пермском крае выявили 599 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
С начала пандемии в крае заболели 168 256 жителей. Вакцинацию прошли 1 329 178 человек, завершили иммунизацию 1 268 055.
Также стало известно, что в Приморском крае подтвердили первый случай штамма «омикрон», передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.
В начале недели в ведомстве сообщали, что медики активно готовятся к ситуации с распространением нового штамма.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».