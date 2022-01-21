В Пермском крае выявили 599 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае выявили 599 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в крае заболели 168 256 жителей. Вакцинацию прошли 1 329 178 человек, завершили иммунизацию 1 268 055.

Также стало известно, что в Приморском крае подтвердили первый случай штамма «омикрон», передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

В начале недели в ведомстве сообщали, что медики активно готовятся к ситуации с распространением нового штамма.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».