В Нижегородской области подтвердили 1116 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области подтвердили 1116 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 240 034 жителя. Выписаны 224 225 человек, включая 59 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обновило статистику по заболевшим «омикроном», передаёт ФБА «Экономика сегодня».

По данным ведомства, с начала распространения нового штамма в городе число пациентов, заболевших «омикроном», достигло 1008.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».