В Татарстане зарегистрировали 114 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане зарегистрировали 114 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 114 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 44 859. С начала пандемии из местных больниц выписаны 38 111 жителей.

Также стало известно, что в Республике Алтай выявили четыре случая штамма «омикрон», передаёт ФАН со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Михаила Максимова. Заболевшие — двое взрослых и двое детей.

С начала пандемии в республике зафиксировали 25 871 случай COVID-19. Полный цикл вакцинации прошли 107 775 жителей.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить