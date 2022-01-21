В Татарстане зарегистрировали 114 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане зарегистрировали 114 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 44 859. С начала пандемии из местных больниц выписаны 38 111 жителей.

Также стало известно, что в Республике Алтай выявили четыре случая штамма «омикрон», передаёт ФАН со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Михаила Максимова. Заболевшие — двое взрослых и двое детей.

С начала пандемии в республике зафиксировали 25 871 случай COVID-19. Полный цикл вакцинации прошли 107 775 жителей.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».