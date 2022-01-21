В Оренбургской области зафиксировали 290 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 290 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 290 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 110 471 житель. Выписаны за минувшие 24 часа 132 человека, всего — 99 914.

Также стало известно, что в Тюменской области может быть развёрнуто до 7800 ковидных коек, заявила на заседании оперштаба директор регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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