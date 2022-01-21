В Башкирии выявили 305 случаев коронавируса за сутки

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В Башкирии выявили 305 случаев коронавируса за последние сутки.
В Башкирии выявили 305 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 126 666 жителей. Вылечились 117 742 человека, в том числе 268 за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины привился 2 296 441 человек, завершили иммунизацию 2 160 997.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали первые три случая «омикрона», передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Один из заболевших ранее прибыл из Египта, где находился на отдыхе. Ещё двое за пределы области не выезжали.

Все инфицированные пациенты изолированы, у контактных лиц взяты анализы на COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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