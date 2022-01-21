В Ростовской области подтвердили 699 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 699 случаев заболевания коронавирусом за сутки.
В Ростовской области подтвердили 699 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в области заболели 202 548 жителей, выздоровели 182 тыс. человек.

На лечении в ковидных госпиталях находятся около 2 тыс. пациентов.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили первые 15 случаев инфицирования штаммом «омикрон», передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Марину Петренко.

«На сегодняшний день мы видим прирост заболеваемости пациентов, нуждающихся в амбулаторном лечении. У большинства пациентов заболевание проходит в лёгкой форме. Мы пока не видим значительного прироста госпитализации», — добавила Петренко.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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