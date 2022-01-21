В Омской области зарегистрировали 438 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области зарегистрировали 438 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области зарегистрировали 438 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Прививку от COVID-19 сделали 1 066 189 жителей региона. Завершили иммунизацию 829 972 человека.

С 24 января по 1 марта учреждения и секции детского образования в области будут работать дистанционно.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе организуют дополнительные кол-центры по вопросам, связанным с коронавирусом. Соответствующее поручение глава региона Дмитрий Артюхов дал главам всех муниципалитетов. Линии должны заработать с 24 января, передаёт «Ямал-Медиа».

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

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