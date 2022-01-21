В Красноярске проверяют инцидент с оставленной при эвакуации в школе девочкой-инвалидом

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Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказала об организации проверки после случая с девочкой-инвалидом, которую оставили в школе во время эвакуации.

«В настоящее время проводятся проверки главным управлением образования администрации Красноярска, органами прокуратуры. По результатам проверок будет принято решение о дальнейших действиях», — уточнила омбудсмен в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Информацию об инциденте распространили местные СМИ.

Как уточняется, девочка — ученица городской школы №2. Её родители сообщили, что ребёнка неоднократно оставляли в школе во время эвакуации. Девочка хромает на одну ногу.

По словам тёти школьницы, учительница девочки сказала, что в подобных ситуациях особенному ребёнку «нужно помогать одеваться, а это долго».

В Красноярске 18 января из 122 школ эвакуировали учеников и работников в связи с поступлением ложных сообщений о минировании учебных заведений.

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