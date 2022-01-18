В Красноярске из более чем 120 школ эвакуировали людей из-за сообщений о минировании
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Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.
«Только сегодня в Красноярске эвакуировано 122 школы, расположенных в 135 корпусах», — приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что на местах работают кинологи и следственно-оперативные группы.
По каждому факту лжеминирования возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК России.
Как передаёт РИА Новости, также Речицкий заявил, что им принято решение с сегодняшнего дня взять все школы города под круглосуточную охрану до особого распоряжения.
«Мы будем работать в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии», — заявил он.
Ранее на Сахалине эвакуировали людей из более чем десяти школ из-за сообщений о минировании.