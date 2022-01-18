В Красноярске из более чем 120 школ эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

Короткая ссылка
В Красноярске 18 января из 122 школ эвакуировали учеников и работников в связи с поступлением ложных сообщений о минировании учебных заведений.
В Красноярске из более чем 120 школ эвакуировали людей из-за сообщений о минировании
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

«Только сегодня в Красноярске эвакуировано 122 школы, расположенных в 135 корпусах», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что на местах работают кинологи и  следственно-оперативные группы.

По каждому факту лжеминирования возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК России.

Как передаёт РИА Новости, также Речицкий заявил, что им принято решение с сегодняшнего дня взять все школы города под круглосуточную охрану до особого распоряжения.

«Мы будем работать в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии», — заявил он.

Ранее на Сахалине эвакуировали людей из более чем десяти школ из-за сообщений о минировании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить