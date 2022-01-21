Иммунолог Жемчугов рассказал о профилактике вирусных инфекций у детей

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Главный специалист Первого Московского государственного университета им. И.М. Сеченова Владислав Жемчугов рассказал о профилактике вирусных инфекций у детей.
Иммунолог Жемчугов рассказал о профилактике вирусных инфекций у детей
  • Gettyimages.ru

«Лучшей защитой будет здоровый образ жизни: контрастный душ, спорт, дыхательная гимнастика. Это защитит не только от COVID-19, но и от других болезней», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, при подозрении на болезнь нужно измерить температуру, а если она есть, то бороться с ней.

«Сейчас есть масса средств, которые не просто сбивают её, а оказывают комплексное противодействие тяжёлым формам развития инфекции», — отметил Жемчугов.

Как добавил эксперт, если ребёнок заболел, нужно обращаться к врачу.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях детского иммунитета.

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