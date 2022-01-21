Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц с 1 января 2022 года.

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Он напомнил о ранее принятом решении в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6% — выше инфляции 2021 года.

«Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», — приводит слова президента ТАСС.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.