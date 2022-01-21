Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц с 1 января 2022 года.
Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Он напомнил о ранее принятом решении в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6% — выше инфляции 2021 года. 

«Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», — приводит слова президента ТАСС.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года.

В Министерстве финансов сообщили, что  дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить