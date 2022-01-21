В Петербурге почти 6 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки

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Петербургские врачи зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19.
В Петербурге почти 6 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости».

За минувшие сутки в городе положительный результат теста на коронавирус получили 5922 человека. Днём ранее показатель суточной заболеваемости превысил 4,7 тыс.

За минувшие 24 часа 2969 человек выписаны после выздоровления. 45 пациентов скончались.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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